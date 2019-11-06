8 ilde bulunan şehir hastanelerine en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacak. Yayımlanan yeni ilanlar, başvuru şartları ve başvuru ekranı haberimizde. Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesine, İnan Kaynakları Müdürü kadrosuna yapılan personel alımının başvurusu, Yozgat Şehir Hastanesi bünyesine yapılan personel alımının şartları ve detayları sayfamızda

MEMUR ALIM İLANLARI VE SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ



Biyomedikal Sorumlusu

Adana Şehir Hastanesi bünyesine personel alınıyor.

Üniversitelerin Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Biyomedikal Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun,

Alanında en az 5 yıl hastane tecrübesi bulunan,

Tercihen medikal ekipmanların alımı, bakım ve onarımı, takibi görevlerinde bulunmuş,

MS Office programlarına hakim,

Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,

Adana'da ikamet eden/edebilecek,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ