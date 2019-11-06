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  • 06.11.2019 16:58
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 16:58

Şehir hastanelerine en az lise mezunu 'siz personel alımı yapılacak

Farklı illerde şehir hastanelerine personel alımları yapılacak. Bu bağlamda binlerce personel alımının önü açılmış oldu. En az lise mezunu olacak olan vatandaşlardan şartı istenmiyor. Şehir hastaneleri bünyesine KPSS şartı olmadan yapılan personel alımlarında kadrolar ve başvuru şartlarını haberimizde verdik. Şehir hastanelerine yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden alınmaktadır.

Şehir hastanelerine en az lise mezunu KPSS'siz personel alımı

8 ilde bulunan şehir hastanelerine en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacak. Yayımlanan yeni ilanlar, başvuru şartları ve başvuru ekranı haberimizde. Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesine, İnan Kaynakları Müdürü kadrosuna yapılan personel alımının başvurusu, Yozgat Şehir Hastanesi bünyesine yapılan personel alımının şartları ve detayları sayfamızda

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Biyomedikal Sorumlusu

Adana Şehir Hastanesi bünyesine personel alınıyor.

Üniversitelerin Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Biyomedikal Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun,
Alanında en az 5 yıl hastane tecrübesi bulunan,
Tercihen medikal ekipmanların alımı, bakım ve onarımı, takibi görevlerinde bulunmuş,
MS Office programlarına hakim,
Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
Adana'da ikamet eden/edebilecek,
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

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