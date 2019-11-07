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  • 07.11.2019 16:28
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 16:33

Başvurular devam ediyor! ? ?

Devlet Su İşleri () Genel Müdürlüğü tarafından 500 işçi alımı ilanının yayımlanmasıyla birlikte başvuru yapmak isteyenler detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor. DSİ işçi başvuruları şoför, ağır vasıta şoförü, greyder operatörü ve ekskavatör operatörü gibi çeşitli alanlarda yapılacak. Peki, ? DSİ personel alımı hangi illerde yapılacak? İşte ilana dair merak edilen bilgiler...

Devlet Su İşleri tarafından 500 personel alımı yapılacak. İlanın yayımlanmasıyla birlikte 500 işçi alımına dair detaylar, başvuru şartları ve alımların hangi illerde yapılacağı merak konusu oldu. Devlet Su İşleri personel alımında KPSS şartı aranmayacak. Başvurular 5 Kasım'dan itibaren alınmaya başlandı. Peki, DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ hangi illerde alım yapacak? İşte cevabı...

DEVLET SU İŞLERİ 500 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlükleri veya "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla yapılacak. DSİ'nin talebi İşkur'un açık kamu ilanları bölümünde bugün ilan edildi.

ALIM HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

DSİ personel alımı Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Isparta, Sivas, Kahramanmaraş, Aydın, Trabzon, Kastamonu, Kars, Balıkesir, Artvin ve Ankara illerinde yapılacak.

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