Devlet Su İşleri tarafından 500 personel alımı yapılacak. İlanın yayımlanmasıyla birlikte 500 işçi alımına dair detaylar, başvuru şartları ve alımların hangi illerde yapılacağı merak konusu oldu. Devlet Su İşleri personel alımında KPSS şartı aranmayacak. Başvurular 5 Kasım'dan itibaren alınmaya başlandı. Peki, DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ hangi illerde alım yapacak? İşte cevabı...

DEVLET SU İŞLERİ 500 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlükleri veya "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla yapılacak. DSİ'nin talebi İşkur'un açık kamu ilanları bölümünde bugün ilan edildi.

ALIM HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

DSİ personel alımı Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Isparta, Sivas, Kahramanmaraş, Aydın, Trabzon, Kastamonu, Kars, Balıkesir, Artvin ve Ankara illerinde yapılacak.