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  • 06.11.2019 13:58
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 14:19

maaşı başvurusu! ve gerekli evraklar

İşsiz kalanların can simidi olan maaşı araştırılmaya devam ediyor. Bu bağlamda arama motorlarında ve ve gerekli evraklar şeklinde sorgular arttı. İşsizlik maaşında bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan lılar, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılardan isteğe bağlı prim ödeyenler sandıklara tabi sigortalılar ve ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler işsizlik sigortası kapsamındadır. İşsizlik maaşı almak için İŞKUR'a şahsen ya da www.iskur.gov.tr veya https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu üzerinden başvurulmaları gerekmektedir.

İşsizlik maaşı nasıl alınır? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu ve İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları ve gerekli evrakları Google aramalarında oldukça popüler. İşsizlik maaşı, sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir. Peki işsizlik maaşı almanın şartları nelerdir? 2019 İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı nasıl alınır? Kimler işsizlik maaşı alabilir? İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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