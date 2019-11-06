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  • 06.11.2019 13:22
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 13:25

47 bin 785 personel alınıyor! İşte o meslekler ve açık iş ilanları

İşsiz vatandaşların ilk baktığı yer her zaman olduğu gibi iş ilanları oluyor. Bu anlamda (İŞKUR) tarafından yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR ilanları arasından takip edilerek i sıraladık. Ayrıca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan ilanları incelediğimizde şuan açık bulunan 47 Bin 785 ilan bulunuyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar içerisinden 9377 personel ihtiyacı ile beden işçisi 1. sırada bulunuyor. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor ve bunları anlattık. İşte ve en fazla alım yapılan meslekler

47 bin 785 personel alınıyor! İşte o meslekler...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden işe girmek için ilk yapılması gereken ilanları takip etmektir. İŞKUR ilanlarını takip edenler için en çok alım yapılan meslekleri sıraladık. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan ilanları incelediğimizde şuan açık bulunan 47 Bin 785 ilan bulunuyor. İŞKUR 2019 yılının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde 2019 yılı içerisinde 1.291.123 kişiyi işe yerleştirdiğini açıkladı. Son 10 yılda 7,5 milyon kişiyi işe yerleştiren İŞKUR üzerinden güncel açık iş ilanlarını görüntülemek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresini ziyaret edebilirsiniz.

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İŞTE İŞKUR'DA EN ÇOK ALIM YAPILAN MESLEKLER

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar içerisinden 9377 personel ihtiyacı ile beden işçisi 1. sırada bulunuyor.

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