Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden işe girmek için ilk yapılması gereken ilanları takip etmektir. İŞKUR ilanlarını takip edenler için en çok alım yapılan meslekleri sıraladık. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan ilanları incelediğimizde şuan açık bulunan 47 Bin 785 ilan bulunuyor. İŞKUR 2019 yılının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde 2019 yılı içerisinde 1.291.123 kişiyi işe yerleştirdiğini açıkladı. Son 10 yılda 7,5 milyon kişiyi işe yerleştiren İŞKUR üzerinden güncel açık iş ilanlarını görüntülemek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresini ziyaret edebilirsiniz.

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İŞTE İŞKUR'DA EN ÇOK ALIM YAPILAN MESLEKLER

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar içerisinden 9377 personel ihtiyacı ile beden işçisi 1. sırada bulunuyor.

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