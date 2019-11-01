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  • 01.11.2019 12:33
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 12:35

şartsız 'dan yüzlerce nedir? ?

şartsız olarak üzerinden yüzlerce bekçi ve güvenlik görevlisi alımları devam ediyor. Haberimizde linkleri verdik. O linkler aracılığı ile kendinize uygun bekçi ve güvenlik görevlisi ilanlarına başvurabilirsiniz. İŞKUR üzerinden yayınlanan Kasım ayı ilanları devam ederken bu alımlarda toplamda 587 bekçi ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Farklı illerde farklı özel sektör kurumları tarafından gerçekleştirilecek olan larda adayların sağlaması gereken şartlar şu şekilde ilan edilmiştir. İşte yüzlerce bekçi ve güvenlik alımı ilanı detayları. Peki bekçi ve güvenlik görevlisi nasıl olunur?

İŞKUR'dan 587 bekçi ve güvenlik alımı ilanı

İŞKUR üzerinden KPSS şartsız toplamda 587 Bekçi ve Güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır. Başvuru koşulları ve haberin detayları sitemizdedir. İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor. İŞKUR'da yayınlanan ilanlarda toplamda 701 güvenlik görevlisi alımı yapılacak olup adaylar farklı illerde istihdam edecektir. Haberimizde verdiğimiz linkle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilir ve dilediğiniz zaman güncel İŞKUR iş ilanları içerisinde iş aramak için İŞKUR giriş işlemini yapabilirsiniz.

19 Bekçi Alımı için Başvuru Şartları

Farklı illerde farklı özel sektör kurumları tarafından gerçekleştirilecek olan istihdamlarda adayların sağlaması gereken şartlar şu şekilde ilan edilmiştir. Gece ya da gündüz vardiyalı şekilde çalışabilecek durumda olmak, en az lise mezunu ya da bazı ilanlara göre ilkokul mezunu olmak, İlgili yaş aralığında olmak, bazı ilanlara göre daha önce sektörde deneyim sahibi olmak, ilanın istediği yerde ikamet ediyor olma şartlarını sağlamalarını istemektedir.

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