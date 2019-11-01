İŞKUR üzerinden KPSS şartsız toplamda 587 Bekçi ve Güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır. Başvuru koşulları ve haberin detayları sitemizdedir. İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor. İŞKUR'da yayınlanan ilanlarda toplamda 701 güvenlik görevlisi alımı yapılacak olup adaylar farklı illerde istihdam edecektir. Haberimizde verdiğimiz linkle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilir ve dilediğiniz zaman güncel İŞKUR iş ilanları içerisinde iş aramak için İŞKUR giriş işlemini yapabilirsiniz.

19 Bekçi Alımı için Başvuru Şartları

Farklı illerde farklı özel sektör kurumları tarafından gerçekleştirilecek olan istihdamlarda adayların sağlaması gereken şartlar şu şekilde ilan edilmiştir. Gece ya da gündüz vardiyalı şekilde çalışabilecek durumda olmak, en az lise mezunu ya da bazı ilanlara göre ilkokul mezunu olmak, İlgili yaş aralığında olmak, bazı ilanlara göre daha önce sektörde deneyim sahibi olmak, ilanın istediği yerde ikamet ediyor olma şartlarını sağlamalarını istemektedir.

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