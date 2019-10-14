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  • 14.10.2019 23:04
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 23:04

aracılığıyla şoför, satış danışmanı ve temizlik görevlisi yapılacak! Başvuru nasıl yapılır?

Türkiye İş Kurumu tarafından yayımlanan ilanlar iş arayışı olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yurt genelinde iş arayışı olan vatandaşlar için üzerinden şoför, satış danışmanı ve temizlik görevlisi ilanları yayımlandı. İlanlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel ilanlar...

İŞKUR üzerinden yeni işçi alımı ilanları yayımlandı!

İŞKUR'un resmi internet sitesinden yayımlanan güncel iş ilanları vatandaşlar tarafından yakından inceleniyor. İŞKUR'un 14 Ekim tarihinde açıklanan ilanlarla şoför, satış danışmanı ve temizlik görevlisi gibi birçok alanda alımlar yapılacak. İlanları inceleyen adaylar İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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