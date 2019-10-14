İŞKUR'un resmi internet sitesinden yayımlanan güncel iş ilanları vatandaşlar tarafından yakından inceleniyor. İŞKUR'un 14 Ekim tarihinde açıklanan ilanlarla şoför, satış danışmanı ve temizlik görevlisi gibi birçok alanda alımlar yapılacak. İlanları inceleyen adaylar İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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