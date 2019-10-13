İŞKUR personel ve işçi alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda 2 büyük market ŞOK ve BİM işçi alımı yapacak. ŞOK ve BİM Marketler Zincirinde çalışmak isteyenler için ilanlar İŞKUR resmi internet sitesinde açıklandı. İŞKUR'un resmi sitesinden yayımlanan işçi alım ilanları, iş arayışı bulunan vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Peki İŞKUR, BİM ve ŞOK başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

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