İŞKUR’dan işsiz annelere aylık 2400 TL harçlık! İŞKUR anne projesi başvuru şartları nelerdir?
İŞKUR anne projesi başvuru şartları projeye başvurmak isteyen binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yepyeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Yeni projeyle, iş sahibi olmayan annelere aylık 2400 TL'ye yakın destek verilecek. "İşte anne projesi" adı verilen projede, 0-15 yaş aralığında çocuğu olan annelere maddi yardım sağlanacak. Peki, İŞKUR anne projesi başvuru şartları nelerdir? İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir.
İŞKUR anne projesi başvuru şartları iş sahibi olmak isteyen anneler tarafından araştırılıyor. "İşte anne projesi" ile İŞKUR'dan işsiz annelere büyük destek geliyor. Proje kapsamında annelere aylık 2400 TL'ye yakın destek verilecek. Böylelikle annelere iş arama sürecinde maddi destek sağlanacak. İŞKUR anne projesi başvuru şartları nelerdir sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Proje kapsamında, aylık ödeme 2400 TL'yi bulurken 3 ayda 7200 TL gibi ciddi bir ödenek ev hanımlarının ceplerine girecek.