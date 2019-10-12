İŞKUR bekçi ve güvenlik görevlisi ilanları yayımlandı! Hangi illerde alım yapılacak? Başvuru şartları neler?

Türkiye İş Kurumu tarafından yayımlanan ilanlarla belirli dönem aralığında bazı kurum ve kuruluşlara alımlar yapılıyor. İŞKUR tarafından yayımlanan binlerce ilan iş arayışı olanların gündeminde yer alıyor. Son olarak kurum tarafından 780 güvenlik görevlisi alımı yapılacağına dair ilanın yayımlandı. İŞKUR bekçi ve güvenlik görevlisi alımı hangi illerde yapılacak? İşte ilana dair bilinmesi gereken merak edilenler...

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI

İŞKUR üzerinden istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanı yayımlandı. İlanlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, kurumun internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR müdürlüklerinden öz geçmişleriyle beraber başvurularını gerçekleştirebilir.

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