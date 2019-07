Kamuya on binlerce memur ve personel alımı yapılacak. Lise, ön lisans ile lisans mezunu olan adaylar memur alımlarını bekliyor. KPSS sınavına girmeyen adaylar ise KPSS şartı olmayan memur ve personel alımlarına yöneldi. 2019 yılında devlet memuru olmak isteyenler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurusunda bulunarak sınavdan yüksek not almalıdır. Yüksek not elbette kamu kurum ve kuruluşlarının memur alımı ilanlarına göre değişmektedir ancak size en uygun memur alımına başvuru yapmak istiyorsanız kamu kurumlarının memur alımlarında KPSS puan sıralamasına göre adaylar arasından eleme yaptığını unutmayın. İşte kamuya 63 bin memur alımı başvuru şartları PTT, NVİ, EGM, ASDEP, KYK nedir? KPSS ile nasıl memur olunur?