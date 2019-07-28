Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanlar ile 14 farklı kamu kurum ve kuruluşu personel alımı yapılacağını duyurdu. Yapılacak alımlarda belirli şartlar aranırken; bazı ilanlarda eğitim düzeyi olarak ise "en az ilkokul mezunu olma" şartı getirildi. Peki İŞKUR kamu personeli alım ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR kamu personeli alım ilanı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR ilanıyla kamu personeli arayan kurumlar hangileri? Güncel İŞKUR kamu personeli alım ilanları ve detaylar...

İŞKUR ARACILIĞI İLE KAMU PERSONELİ ARAYAN KURUMLAR VE PERSONELİN İSTİHDAM EDİLECEĞİ ALANLAR