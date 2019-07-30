KPSS'li KPSS şartsız memur ve personel alım ilanları! 12 şehirde SYDV memur personel alımı başvuru şartları! Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksikliği karşılamak için farklı 12 şehirde SYDV lere memur ve personel alımı yapacak. İşte şartlar başvurular. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü SYDV'ler memur alımı kadrolarına KPSS puanı ile alım yapıyorlar. baraj puanı ise 60 olarak belirtildi. Ayrıca adayların SYDV memur alımı ilanlarına başvuru yapabilmeleri için 4 yıllık lisans mezunu olmaları gerekmektedir. KPSS 60 puan ile alım yapan 5 farklı şehirde SYDV ilanı bulunuyor. Bu vakıflara Büro Personeli ve Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi kadrolarında alım yapılıyor.