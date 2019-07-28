İŞKUR üzerinden en az ilkokul ve lise mezunu memur alımı yapılacak! Başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? İŞKUR her yıl milyonlarca kişinin iş bulmasını sağlıyor. Bu nedenle Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan ilanlar iş arayışı bulunan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yakın süreçte 14 farklı kamu kurum ve kuruluşuna alım yapılacak. Vatandaşlar şimdi İŞKUR üzerinden en az ilkokul ve lise mezunu memur alımı hakkında araştırma yapıyor. Peki, İŞKUR üzerinden en az ilkokul ve lise mezunu memur alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

Yüz binlerce kişinin umut kapısı olan İŞKUR tarafından her gün yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. İş arayışı bulunan vatandaşlar ise kurum tarafından yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Son olarak 14 farklı kamu kurum ve kuruluşunda istihdam edilmek üzere ilanlar yayımlandı. Peki, İŞKUR üzerinden en az ilkokul ve lise mezunu memur alımı başvurusu nasıl yapılır? SAMSUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Temizlik Görevlisi

Mutfak Görevlisi ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Bulaşıkçı (Stevard)

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