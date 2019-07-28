İŞKUR üzerinden en az ilkokul ve lise mezunu memur alımı yapılacak! Başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Yüz binlerce kişinin umut kapısı olan İŞKUR tarafından her gün yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. İş arayışı bulunan vatandaşlar ise kurum tarafından yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Son olarak 14 farklı kamu kurum ve kuruluşunda istihdam edilmek üzere ilanlar yayımlandı. Peki, İŞKUR üzerinden en az ilkokul ve lise mezunu memur alımı başvurusu nasıl yapılır?
SAMSUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
Temizlik Görevlisi
Mutfak Görevlisi
ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Bulaşıkçı (Stevard)
Temizlik Görevlisi
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