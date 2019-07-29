Türkiye İş Kurumu aracılığı ile haftanın yeni ilanları yayımlandı. 4 farklı pozisyon için en az ilköğretim mezunu personel alımı yapılacak. Söz konusu işku ilanlarına Engelli , TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) ve normal statüye sahip olan erkek veya bayan adaylar başvuru yapabilirler. Ancak adaylar öncelikle talep edilen başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. İşte 29 - 31 Temmuz İŞKUR haftanın ilk kamu iş ilanları: İşte İŞKUR Belediye, MSB ve Üniversite başvuru şartları.