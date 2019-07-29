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  • 29.07.2019 18:17
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 19:51

İŞKUR BİM işçi alım ilanları yayımlandı! Başvuru nasıl yapılır? Hangi illere alım yapılacak?

BİM Market Zincirlerinde görevlendirmek üzere tecrübeli ya da tecrübesiz işçi alımı yapılıyor. Her yıl milyonlarca kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR'un resmi sitesinde belirli zamanlarda Türkiye'nin 81 ilinde BİM işçi alım ilanları yayımlanıyor. Peki, BİM Market işçi alım ilanlarına başvuru nasıl yapılır? hangi illere yapılacak? İşte o sorunun yanıtı...

BİM Market işçi alım ilanları yayımlandı

Türkiye'nin 81 ilinde binlerce şubesi olan BİM'e belirli dönem aralıklarında personel alımı yapılıyor. BİM Marketler Zinciri'ne ait işçi alım ilanları İŞKUR'un sitesinde de yer alıyor. İş arayışı bulunan vatandaşlar ise BİM Market işçi alım ilanları hakkında araştırma yapıyor. Peki, BİM Market işçi alım ilanlarına başvuru nasıl yapılır? İşte o sorunun yanıtı...

GÜNCEL BİM MARKET İŞÇİ ALIM İLANLARI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Güncel ilanları aşağıda görebilirsiniz;

Diğer ilanlar için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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