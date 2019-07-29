Temmuz ayının sonlarına yaklaştığımız şu zamanlarda İŞKUR personel ve memur alım ilanlarını açıklamaya devam ediyor. Ülke genelinde bir çok belediye bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı pozisyonlarda personel alımı yapacaklarını belirtti. İŞKUR personel alımları devam ederken bizde sizlere piyasaya sürülen Belediye ilanları hakkında detaylı bilgiyi haberimizde vereceğiz. Bu haberimizde alım meydana getirecek 30 belediye duyurusuna müracaat şartlarına ve müracaat bilgilerine ulaşarak detaylı olarak bilgilendirileceksiniz. Adaylardan müracaat şartı olarak, kamu haklarından yoksun bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Alım yapılacak mesleğe göre ilgili deneyime ve belgeye sahip olmak gerekmektedir. Peki İŞKUR Temmuz ayı belediye personel alımı müracaat şartları nedir?

Adaylardan başvuru şartı olarak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, En az ilköğretim mezunu olmak veya okur yazar olmak, Alım yapılacak mesleğe göre ilgili deneyime ve belgeye sahip olmak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak gibi nitelikler aranmaktadır