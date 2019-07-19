Türkiye genelinde işveren, İşkur üzerinden 46 bin eleman arıyor. Bunun 9 bin 487'si beden işçisi, yani 'vasıfsız.' Yaklaşık 37 bini ise gıdadan turizme, tekstilden inşaata birçok alanda işçi arayışını içeriyor. İşkur, 2019'un ilk altı ayında da 768 bin 627 bin kişiyi işe yerleştirdi. İşsiz olan, iskur.gov. tr adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. İsteyen İşkur il müdürlüklerinden de sisteme üye olup, kendine uygun işe başvurabiliyor. İŞKUR'a kayıt olmadan iş aramaya başlamamalısınız. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların, Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. İşte İŞKUR Temmuz ayı KPSS şartsız, sınavsız 45 bin personel alımı başvuru şartları ve İŞKUR güncel iş ilanları