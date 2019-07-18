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  • 19.07.2019 00:09
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 00:09

tarihleri açıklandı mı? ne zaman başlayacak?

İŞKUR hakkındaki detaylar binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Üniversite öğrencilerinin yaz tatilinde iş konusunda tecrübe kazanması için başlatılan projede kura çekilişleri yakın bir tarihte yapılmıştı. Şimdi öğrenciler tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ne zaman başlayacak?

Sosyal Çalışma Programı ne zaman başlayacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen Sosyal Çalışma Programı'nda 20 bin üniversite öğrencisinin atamalarının gerçekleştirildiği açıklanmıştı. Sonuçlara göre listede yer almayanlar ise SÇP yedek listenin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Toplumsal fayda sağlamak amacıyla kamu kurumlarıyla işbirliği halinde düzenlenen Sosyal Çalışma Programı'na katılmaya hak kazanan öğrenciler kura ile seçildi. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, asil katılımcı kontenjan sayısı kadar yedek katılımcı olacak.

Bakan Selçuk, Temmuz, Sosyal Çalışma Programlarının Ağustos ve Eylül aylarında 3 aylık süreceğini belirtti. Program sürecinde öğrencilerin kendilerine de vakit ayırabilmeleri açısından öğrenciler haftada 3 gün çalışacaklar.

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