İŞKUR - TÜVASAŞ ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu devlet kurumları ile pek çok özel sektörden kuruluş Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile ilanlarını yayımladı. Kamu Kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister İnteret Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olarak ilanlara başvuru yapabileceklerdir. Adaylar internet şubesini kullanarak yayımlanan söz konusu ilanlara kolaylıkla ulaşabileceklerdir. Adaylar çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler. Peki İŞKUR ile 47 bin personel ve memur alım başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR güncel açık iş ilanları ve pozisyonlar.
İŞKUR 47 bin personel ve memur alım başvuru şartları açıklandı! İşte İŞKUR güncel açık iş ilanları ve pozisyonlar
İŞKUR - İŞKUR ile 47 bin personel ve memur alım başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR güncel açık ilanlar ve pozisyonlar. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile çeşitli ilanlar yayımlanıyor. Yayımlanan ilanlar kapsamında toplamda 47 bin personel alımı yapılıyor. Peki söz konusu ilanlara başvurular nasıl yapılacak? İşte detaylar... Kamu Kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister İnternet şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olarak ilanlara başvuru yapabileceklerdir. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur.
- KPSS 2019/1 kamuya 1014 memur alımı başvuru şartları!
- Emekliye bu ay zam Ağustos’ta ikramiye
- 82. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.