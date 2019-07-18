İŞKUR - TÜVASAŞ ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu devlet kurumları ile pek çok özel sektörden kuruluş Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile ilanlarını yayımladı. Kamu Kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister İnteret Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olarak ilanlara başvuru yapabileceklerdir. Adaylar internet şubesini kullanarak yayımlanan söz konusu ilanlara kolaylıkla ulaşabileceklerdir. Adaylar çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler. Peki İŞKUR ile 47 bin personel ve memur alım başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR güncel açık iş ilanları ve pozisyonlar.