2019 yılı için Merkezi Atama ile kamuya 1014 memur alımı ve personel alımı için başvurularda son güne gelindi. Sonuçlar ne zaman açıklanacak KPSS 2019/1 tercih kılavuzunda Lise, Ön lisans ve Lisans mezunları için kadro dağılımı belli oldu ve toplamda 1014 memur alımı yapılacak. Tercih İşlemleri 09 Temmuz 2019 tarihi itibari ile başlamış olup en geç 18 Temmuz 2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Aşağıda sizlerle paylaşacağımız bağlantılar üzerinden tercih kılavuzundaki tüm detaylara ulaşabileceksiniz ve tercih işlemleri ÖSYM resmi internet sayfası üzerinden yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini yayınlanacak olan KPSS tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapmaları gerekiyor.
Kamuya 68 kuruma KPSS 2019/1 1014 memur alımı başvuru şartları! İşte lise, ön lisans ve lisans kadro pozisyonlar
KPSS 2019/1 tercih kılavuzu geçtiğimiz haftalarda yayımlanmıştı. Bu bağlamda memur adayları tercih işlemlerini dün tamamladılar. KPSS 2019/1 puanı ile 68 kuruma memur alımı yapılacak. Lise, ön lisans ve lisans kadro pozisyonlar açıklanmıştı. Bu pozisyonlarda alım yapacak 68 kamu kurumu içerisinde üniversitelerde yer alıyor. Toplamda ise 1014 memur alımı ve kamu personeli alımı yapılacak. Başlıca pozisyonlar, Vagon teknisyeni, Teknisyen, Bilgisayar İşletmeni, Düz Memur, Anbar Memuru, ARFF Memuru, Stajyer AİM Memuru, Telniker, Muhasebeci, Mühendis, Avukat, Eksper ve Kütüphaneci pozisyonlarına alım yapılacak. İşte Kamuya 68 kuruma KPSS 2019/1 1014 memur alımı başvuru şartları! İşte lise, ön lisans ve lisans kadro pozisyonlar ve detaylar
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