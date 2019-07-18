Temmuz ayının sonlarına yaklaştığımız şu zamanlarda İŞKUR personel ve memur alım ilanlarını açıklamaya devam ediyor. Ülke genelinde bir çok belediye bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı pozisyonlarda personel alımı yapacaklarını duyuru etti. İŞKUR personel alımları devam ederken bizde sizlere piyasaya sürülen Belediye ilanları hakkında detaylı bilgiyi haberimizde vereceğiz. Bu haberimizde alım meydana getirecek 30 belediye duyurusuna müracaat şartlarına ve müracaat bilgilerine ulaşarak detaylı olarak bilgilendirileceksiniz. Adaylardan müracaat şartı olarak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Alım yapılacak mesleğe nazaran ilgili deneyime ve belgeye sahip olmak gerekmektedir. Peki İŞKUR Temmuz ayı belediye personel alımı müracaat şartları nedir?