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  • 18.07.2019 09:32
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 09:32

ve anne babaya yarım gün mesai nasıl alınır? Anne ve babalara yarım gün mesai şartları nedir?

Anne ve babalara yarım gün mesai şartları nedir? ve anne babaya yarım gün mesai nasıl alınır? 2016 yılında yapılan yasa değişikliğiyle, çocuk okula başlayıncaya kadar, çalışan anne babadan birine yarım gün çalışma hakkı getirildi. İşte bu hakkın detayları... Çocuğunu büyütmek isteyen işçi, çocuk okula başlayıncaya kadar 'kısmi süreli çalışma (yarım gün mesai)' talebinde de bulunabilir. Kısmi süreli çalışma, analık izninin, yarım gün ücretsiz izninin veya tam gün ücretsiz izninin bitiminden itibaren kullanılabilir. Kadınların çalışma hayatına katılmalarını, çalışma hayatından kopmamalarını ve çocuklarını sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlamak için devletin önemli destekleri bulunuyor.

Anne ve babalara yarım gün mesai

Kadınların çalışma hayatına katılmalarını, çalışma hayatından kopmamalarını ve çocuklarını sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlamak için devletin önemli destekleri bulunuyor. Bunlardan biri de 2016 yılında getirilen yarım gün çalışma hakkı. Henüz yeni olduğu ve bilinmediği için bu hak yeteri kadar kullanılmıyor. Yarım gün çalışma hakkının kullanılması halinde işveren yarım aylık ücret öder. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan da brüt asgari ücretin yarısı tutarında (1279 lira) ödeme yapılır. Peki Anne ve babalara yarım gün mesai şartları nedir? İŞKUR ve SSK anne babaya yarım gün mesai nasıl alınır?

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