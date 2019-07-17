Kadınların çalışma hayatına katılmalarını, çalışma hayatından kopmamalarını ve çocuklarını sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlamak için devletin önemli destekleri bulunuyor. Bunlardan biri de 2016 yılında getirilen yarım gün çalışma hakkı. Henüz yeni olduğu ve bilinmediği için bu hak yeteri kadar kullanılmıyor. Yarım gün çalışma hakkının kullanılması halinde işveren yarım aylık ücret öder. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan da brüt asgari ücretin yarısı tutarında (1279 lira) ödeme yapılır. Peki Anne ve babalara yarım gün mesai şartları nedir? İŞKUR ve SSK anne babaya yarım gün mesai nasıl alınır?