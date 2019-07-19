İŞKUR 19 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanan açık iş ilanlarına göre Türkiye genelinde fazla sayıda personel alımı yapılacağı bildirildi. Alınacak sağlık çalışanı alımları için 35 hemşire, 7 acil tıp teknisyeni, 5 ambulans şoförü, anestezi teknikeri ve anestezi teknisyeni kadrolarının olduğu bildirildi. Başvuruda bulunmak isteyen adayların her bir iş ilanında farklı olmak üzere minimum ortaöğretim (lise ve dengi okullar) ve ön lisans mezunu olmaları gereklidir. Sağlık hizmetleri personel alımları başta İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya olmak üzere çok sayıda ilde olmaktadır. İŞKUR başvuruları 02 Ağustos 2019 geçmişine kadar devam etmektedir. Peki KPSS şartsız en az lise ve önlisans mezunu personeli alımı başvuru şartları nedir? İşte detaylar