İŞKUR üzerinden 1600 dikiş personeli alınıyor

esube.iskur.gov.tr: İŞKUR üzerinden Temmuz ayı itibari ile yayınlanan ilanlarda birçok farklı sektörde birçok farklı kadroda istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra çoğunlukla özel sektöre yönelik gerçekleştirilen alım ilanlarında Temmuz ayı itibari ile 1600 dikişçi alımı yapılacağı belirtilmiştir. Türkiye'nin çoğu ilinde istihdam edilecek olan adaylardan bazı şartları sağlamaları gerekmektedir.