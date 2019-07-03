Temmuz ayı belediye personel alımları: 30 şehir için ilan yayımlandı!

Temmuz ayının başlamasıyla birlikte İŞKUR personel alım ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Belediyeler Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yeni ilanlar yayımlandı. 30 şehirde bulunan belediyeler bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere belediye personel alım ilanlarını yayımlayarak adaylara sundular. Bizde takvim.com.tr ekibi olarak sizlere bu ilanları haberimizde detaylandırdık.