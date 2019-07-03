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  • Son Güncelleme: 10.07.2019 12:15

Temmuz ayı belediye personel alımları: 30 şehir için ilan yayımlandı!

Temmuz ayı ile birlikte Türkiye genelinde onlarca Belediye personel alacağını ilan etti ve 30 Şehirde bulunan belediyeler farklı pozisyonlarda personel alacak.

Temmuz ayı belediye personel alımları: 30 şehir için ilan yayımlandı!

Temmuz ayının başlamasıyla birlikte İŞKUR personel alım ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Belediyeler Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yeni ilanlar yayımlandı. 30 şehirde bulunan belediyeler bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere belediye personel alım ilanlarını yayımlayarak adaylara sundular. Bizde takvim.com.tr ekibi olarak sizlere bu ilanları haberimizde detaylandırdık.

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