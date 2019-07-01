Temmuz ayının girmesi ile beraber kamu grubu ilanları yayımlandı ve İŞKUR personel alımları başladı. Piyasaya sürülen İŞKUR ilanlarına göre kamuya çok sayıda kamu çalışanı alımı yapılıyor. Bizde takvim.com.tr olarak bu haberimizde sizlere alım yapacak kamu kurumları ve pozisyonları hakkında data vererek ve başvuru şartları hakkında sizleri aydınlatarak detayları sizlere aktaracağız. Başvuru yapacak adaylar başvurularına duyuru yayım zamanı olan 01 Temmuz 2019 zamanı itibari ile başlayabilirler ve en geç 05 Temmuz 2019 geçmişine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (doğrusu İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur