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  • 02.07.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 09:11

1-5 Temmuz Temmuz ayı ilk kamu grubu ilanları: İŞKUR MSB, , DİB ve nedir?

1-5 Temmuz Temmuz ayı ilk kamu grubu ilanları: İŞKUR MSB, , DİB ve açıklandı. Türkiye İş Kurumu üzerinde kamu grubu ilanları yayımladı ve farklı kamu kurumları bünyelerine alım yapacaklarını ilan ettiler. Peki hangi kurum alım yapıyor? Adayların ilgili ilanlara başvuru yapabilmeleri için bazı aranan genel nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması temiz olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, en az ilköğretim mezunu olmak ve alım yapılacak mesleğe göre belge sahibi olmak gibi nitelikler aranacaktır. Başvuru yapacak adaylar başvurularına ilanın yayım tarihi olan 2019 tarihi itibari ile başlayabilirler ve en geç 2019 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir.

Temmuz ayının girmesi ile beraber kamu grubu ilanları yayımlandı ve İŞKUR personel alımları başladı. Piyasaya sürülen İŞKUR ilanlarına göre kamuya çok sayıda kamu çalışanı alımı yapılıyor. Bizde takvim.com.tr olarak bu haberimizde sizlere alım yapacak kamu kurumları ve pozisyonları hakkında data vererek ve başvuru şartları hakkında sizleri aydınlatarak detayları sizlere aktaracağız. Başvuru yapacak adaylar başvurularına duyuru yayım zamanı olan 01 Temmuz 2019 zamanı itibari ile başlayabilirler ve en geç 05 Temmuz 2019 geçmişine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (doğrusu İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur

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