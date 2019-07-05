İŞKUR SÇP sonuçları açıklandı. 25-28 Haziran'da başvuru yapan öğrenciler, SÇP'yi kazanıp kazanamadığını merak ediyor. Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin katılabileceği SÇP'nin kura sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler SÇP'nin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, İŞKUR SÇP kazananlar ne yapacak? 2019 Sosyal Çalışma Programı ne zaman başlayacak? Kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

İŞKUR SÇP KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sosyal Çalışma Programı'na başvuru yapan öğrenciler, kura sonuçlarını İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecekler. Aşağıdaki linkte tıklayarak sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.

İŞKUR SÇP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SÇP KAZANANLAR NE YAPACAK?

Sosyal Çalışma Programlarıyla; doğanın ve kültürel mirasın korunmasından restorasyon çalışmalarına, kütüphanelerin bakımından kamuda sunulan sosyal hizmetlerin geliştirilmesine, tarımdan spor aktivitelerine kadar pek çok alanda gençlerin enerji ve yeteneklerinden istifade edilecek. Öğrenciliklerinin bitiminde gençlerin iş hayatına atılırken; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme ve problem çözme gibi sosyal becerilerini geliştirebilecekler.