Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 07.07.2019 13:01
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 16:44

tarafından açıklandı

() resmi internet sitesi üzerinden en az 50 'li ve KPSS'siz en az ilkokul mezunu memur ve işçi alım ilanı yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu olmak şart ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin başvuru yapması talep ediliyor.

Personel alımları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. DPB tarafından Temmuz ayı iş ilanları yayınlandı. Bu bağlamda çeşitli kurumlara personel ve memur alımı yapılacak. Bu anlamda "Mühendis, Ar- Ge Personeli, Teknisyen, Uzman yardımcısı, Güvenlik görevlisi, Şoför, Büro Personeli, Sekreter, Eğitmen, Hizmetli, Sağlık teknisyeni, Aşçı gibi binlerce personel alınacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriDPB tarafından 15 bin memur alımı başvuru şartları açıklandı
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri