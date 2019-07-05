Personel alımları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. DPB tarafından Temmuz ayı iş ilanları yayınlandı. Bu bağlamda çeşitli kurumlara personel ve memur alımı yapılacak. Bu anlamda "Mühendis, Ar- Ge Personeli, Teknisyen, Uzman yardımcısı, Güvenlik görevlisi, Şoför, Büro Personeli, Sekreter, Eğitmen, Hizmetli, Sağlık teknisyeni, Aşçı gibi binlerce personel alınacak.