İŞKUR Temmuz ayında KPSS şartsız ve sınavsız olarak 50 bin personel alımı yapacak. İŞKUR bu zamana kadar on binlerce vatandaşı işe yerleştirmiş bir sistemdir. Bu bağlamda İŞKUR yeni iş ilanları yayınlamıştır. Her gün yüzlerce iş ilanının yayınlandığı İŞKUR'da hem özel hem de kamu sektörüne ilişkin ilanlar yer alıyor.