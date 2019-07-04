İŞKUR Temmuz ayında KPSS şartsız ve sınavsız olarak 50 bin personel alımı yapacak. İŞKUR bu zamana kadar on binlerce vatandaşı işe yerleştirmiş bir sistemdir. Bu bağlamda İŞKUR yeni iş ilanları yayınlamıştır. Her gün yüzlerce iş ilanının yayınlandığı İŞKUR'da hem özel hem de kamu sektörüne ilişkin ilanlar yer alıyor.
İŞKUR açıkladı! KPSS şartsız, sınavsız 50 bin personel alımı yapılacak!
İŞKUR Temmuz'da 50 Bin Personel Alacak.Başvuru detaylarını ve haber hakkındaki son dakika gelişmeleri sitemizden bulabilirsiniz. İŞKUR şuan KPSS puanı olmasa da bir çok kişiye iş bulacak. Şu anda sitesinde 50 bin kişiye iş sağlayacak kadar çok iş ilanı bulunan İŞKUR istihdam sağlıyor.
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