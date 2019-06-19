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  • 20.06.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 15:52

Türkiye İş Kurumu () başvuru açıklaması yaptı

şuan puanı olmasa da bir çok kişiye iş bulacak. Şu anda sitesinde 50 bin kişiye iş sağlayacak kadar çok iş ilanı bulunan İŞKUR sağlıyor. Başvuruları devam eden iş ilanlarına göre, birçok kamu kuruluşuna ve şirketlerine personel alımı için aracılık eden Türkiye'nin tek resmi iş bulma kurumu olan İŞKUR, on binlerce kişiye iş istihdamı sağlamaya devam ediyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR iş bulmaya yönelik yani istihdam yaratmaya yönelik önemli bir kurumdur. Hükümet tarafından başlatılan istihdam seferberliği kapsamında İŞKUR on binlerce vatandaşı işe yerleştirmiştir. Bu bağlamda yeni ilanlar yayınlandı. . Türkiye geneli KPSS şartsız ve sınavsız bir şekilde onlarca meslekten 50 bin personel alımı yapıyor!

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