Türkiye İş Kurumu (İŞKUR iş bulmaya yönelik yani istihdam yaratmaya yönelik önemli bir kurumdur. Hükümet tarafından başlatılan istihdam seferberliği kapsamında İŞKUR on binlerce vatandaşı işe yerleştirmiştir. Bu bağlamda yeni ilanlar yayınlandı. . Türkiye geneli KPSS şartsız ve sınavsız bir şekilde onlarca meslekten 50 bin personel alımı yapıyor!