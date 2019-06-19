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  • 20.06.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 09:10

şartsız kamuya binlerce memur, işçi, askeri açıklandı 20 Haziran ilanları

Birçok meslek sahibi ve üniversite mezunu, kendi branşları ile ilgili kamu kurumların ilanlarını takip ediyor. Gözden kaçırdığınız ilanlar olmasın diye; Bakanlıklar, Belediyeler ve Devlet Resmi Kurumlarının memur alımı ile ilgili yayınladığı tüm güncel alım ilanlarını bu haber içeriğinde tek sayfada sizler için derledik. Kamu personeli alım ilanlarını gözden kaçırmış olabilirsiniz! İlanların son başvuru tarihleri ve başvuru şartları her bir ilan içeriğinde belirtilmiştir. Ayrıca bazı kurumlar ile alım yapıyor olsa da bazı kurumlar KPSS şartı olmadan personel alımı yapmaktadırlar.

19 Haziran memur alım ilanları yayınlandı. KPSS şartsız olarak kamuya binlerce memur, işçi, asker ve personel alımları yapılacak. Personel alımları yapılırken belirli kriterler dikkat çekiyor. Bu bağlamda, Kamuya yayımlanan memur alımı ve personel alımı ilanlarına başvurular kurumun veya bakanlığı belirttiği yönde başvuru yapılması gerekiyor. Öncelikle adayların belirtilen başvuru niteliklerini taşımaları gerekmekte ve sonrasında istenen belgeler edinilmelidir. Başvurular şahsen veya elektronik ortamda yapılabilmektedir. İşte KPSS şartsız kamuya binlerce memur, işçi, askeri personel alımı başvuru şartları açıklaması

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