19 Haziran memur alım ilanları yayınlandı. KPSS şartsız olarak kamuya binlerce memur, işçi, asker ve personel alımları yapılacak. Personel alımları yapılırken belirli kriterler dikkat çekiyor. Bu bağlamda, Kamuya yayımlanan memur alımı ve personel alımı ilanlarına başvurular kurumun veya bakanlığı belirttiği yönde başvuru yapılması gerekiyor. Öncelikle adayların belirtilen başvuru niteliklerini taşımaları gerekmekte ve sonrasında istenen belgeler edinilmelidir. Başvurular şahsen veya elektronik ortamda yapılabilmektedir. İşte KPSS şartsız kamuya binlerce memur, işçi, askeri personel alımı başvuru şartları açıklaması