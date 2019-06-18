Yüz binlerce vatandaşa istihdam sağlama vazifesi üstlenen İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) hız kesmeden personel alımına dair ilanlar yayınlamaya devam ediyor. Bir çok şehirde, farklı işletmeler bünyesine en az ilköğretim mezunu, güvenlik görevlisi alımları gerçekleştiriyor. Güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adayların bazı şartları taşımaları gerekiyor. Güvenlik görevlisi ilanları ile ilgili ilginizi çekebilecek detayları sizler için haberleştirdik. İŞKUR'da şu an güncel olarak 38 binden fazla açık iş ilanı bulunmakta. Kamu Kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister İnternet Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler.