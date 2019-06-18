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  • 18.06.2019 15:57
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 16:00

2019 başvuru şartları! İŞKUR ilanlarına nasıl başvuru yapılır?

iş ilanları vasıtasıyla 38 bin civarı personel alımı yapacak. İŞKUR ile Beden İşçi, Satış Temsilcisi, , Şoför ve Aşçı çok sayıda eleman alınacaktır. İŞKUR üzerinden ilanlara başvurular ise çok kolay haberimizde detaylı olarak değindik. İş arayanlar, ister İŞKUR'un sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

Yüz binlerce vatandaşa istihdam sağlama vazifesi üstlenen İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) hız kesmeden personel alımına dair ilanlar yayınlamaya devam ediyor. Bir çok şehirde, farklı işletmeler bünyesine en az ilköğretim mezunu, güvenlik görevlisi alımları gerçekleştiriyor. Güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adayların bazı şartları taşımaları gerekiyor. Güvenlik görevlisi ilanları ile ilgili ilginizi çekebilecek detayları sizler için haberleştirdik. İŞKUR'da şu an güncel olarak 38 binden fazla açık iş ilanı bulunmakta. Kamu Kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister İnternet Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler.

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