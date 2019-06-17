Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kamu kurum ve kuruluşlarına en az ilkokul mezunu kadrolu ve geçici personel alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR kamu iş ilanlarında ise başvuru yapacakların en az 18 yaşında olması talep ediliyor. Başvurular İŞKUR'a ait web adresi üzerinden yapılacaktır. Genel şartlar tüm ilanlar için aynı olup, kadro özel başvuru şartları ise kadro ve kurumlara göre farklılık göstermektedir. Peki kamu iş ilanları başvuru şartları nelerdir?