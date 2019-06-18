Binlerce öğrenci, üniversite öğrencilerine yönelik yaz işi sağlanmasını hedefleyen sosyal çalışma programı hakkında bilgi edinmek istiyor. İŞKUR'un bu programı sayesinde üniversite öğrencileri yaz aylarında hem sosyalleşebilecek hem de para kazanabilecek. Peki, İŞKUR üniversite öğrencilerine yaz işi başvurusu ne zaman? İŞKUR üniversite öğrencilerine yaz işi başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR sosyal çalışma programına ilişkin detaylar...

İŞKUR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YAZ İŞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İŞKUR sosyal çalışma programı sayesinde öğrenciler kısa dönemli de olsa iş sahibi olabilecek. İŞKUR'un Sosyal Çalışma Programı başvuruları hakkında henüz net bir tarih verilmedi. İŞKUR'dan açıklama yapıldığında haberimizin içinde yer alacak.