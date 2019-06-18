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  • 18.06.2019 18:39
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 18:42

? Sosyal çalışma başvurusu nasıl yapılır?

sosyal çalışma programı hakkında öğrencilerin araştırmaları sürüyor. İŞKUR sosyal çalışma programı ile birlikte, yaz aylarında iş sahibi olmak isteyen öğrencilere büyük kolaylık sağlayacak. Peki, ? İŞKUR sosyal çalışma programına başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR yaz işi başvurusu ne zaman başlıyor?

Binlerce öğrenci, üniversite öğrencilerine yönelik yaz işi sağlanmasını hedefleyen sosyal çalışma programı hakkında bilgi edinmek istiyor. İŞKUR'un bu programı sayesinde üniversite öğrencileri yaz aylarında hem sosyalleşebilecek hem de para kazanabilecek. Peki, İŞKUR üniversite öğrencilerine yaz işi başvurusu ne zaman? İŞKUR üniversite öğrencilerine yaz işi başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR sosyal çalışma programına ilişkin detaylar...

İŞKUR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YAZ İŞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İŞKUR sosyal çalışma programı sayesinde öğrenciler kısa dönemli de olsa iş sahibi olabilecek. İŞKUR'un Sosyal Çalışma Programı başvuruları hakkında henüz net bir tarih verilmedi. İŞKUR'dan açıklama yapıldığında haberimizin içinde yer alacak.

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