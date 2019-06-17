SGK Başkanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda , denetmen yardımcılığı kadrosunda istihdam etmek üzere 400 adet kamu personeli alımı yapılacağı belirtildi. Birçok kurum İŞKUR üzerinden yeni ilanlarını yayınlıyor. Haberimiz içerisinde bulunan ekran üzerinden arama kriterlerini seçerek kendinize uygun iş ilanına ulaşabilirsiniz. Aradığınız pozisyonun, meslek grubunun, Çalışma yeri, ülke, il, ilçe, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü, ilan no, işyeri unvanı gibi bilgilerin doldurulması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta bir ilan yayımlandı. Haberimizin devamında sizlere alım yapacak belediyeler hakkında bilgiler verdik. İşte 17 Haziran İŞKUR memur alımı iş ilanları: İŞKUR kamu belediye memur, personel ve işçi alım başvuru şartları detayları haberimizde