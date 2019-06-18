İŞKUR işe alım ilanları yayınlanmaya devam ediyor. KPSS şartsız ve sınavsız iş ilanları açıklanmaya başlandı. Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) aracılığı ile özel sektör için büro memuru ve danışma görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Çok sayıda büro memuru ve danışma görevlisi kadrosu için personel alımı yapılacağı açıklanmış olup, alım yapacak şirketler, başvuru bilgileri ve diğer detaylar haberimizde yer almaktadır.