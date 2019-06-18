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  • 19.06.2019 08:58
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 17:46

tarafından şartsız ve sınavsız iş ilanları açıklanmaya başlandı

'da 19 Haziran 2019 tarih olarak personel, işçi ve memur alımı ile ilgili toplamda 55.177 açık iş ilanları bulunmakta olup bu açık bulunan iş ilanları kapsamında toplamda 120 binden fazla kişiye iş istihdam hedeflenmektedir. de faaliyet gösteren firmalar tarafından İŞKUR üzerinden ilan yayınlandı.

İŞKUR işe alım ilanları yayınlanmaya devam ediyor. KPSS şartsız ve sınavsız iş ilanları açıklanmaya başlandı. Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) aracılığı ile özel sektör için büro memuru ve danışma görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Çok sayıda büro memuru ve danışma görevlisi kadrosu için personel alımı yapılacağı açıklanmış olup, alım yapacak şirketler, başvuru bilgileri ve diğer detaylar haberimizde yer almaktadır.

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