Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 22.05.2019 09:54
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 14:10

60 bin memur ve personel alımı için tarafından duyuru yapıldı

2019 yılı içerisinde Adalet, Orman ve 'nın yanı sıra ve gibi kurumların toplamda 61 Bin 600 personel alacağının duyurulması, memur olmak isteyenlerde büyük heyecan yarattı!

2019 yılında iş arayanlara müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. 60 bin memur ve personel alımı için İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından özellikle iç güvenlikte istihdam edilmek üzere duyurusu yapılan ve kısmen alımlarına başlanan polis memuru alımı, Bekçi alımları ve diğer sivil memur alımları dışında, 2019 yılı yeni personel alımı ilanlarının olması, bu kademelerde görev almak isteyenleri umutlandırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar Haberleri60 bin memur ve personel alımı için İçişleri Bakanlığı tarafından duyuru yapıldı
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri