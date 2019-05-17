Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) tarafından KPSS şartsız 55 bin memur alımının başvuru şartları, başvurularının ne zaman ve nasıl yapılacağı araştırılıyor. Peki PTT personel alımı başvuru şartları neler? PTT başvuruları nasıl yapılır? Alımlar hangi illerde yapılacak? Bu bağlamda 2018 yılının Haziran ayı içerisinde kurulan PTTPAL tarafından her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verilecektir. PTT personel alımına ilişkin kılavuzda yayımlandı. Yayımlanan kılavuzda adaylarda aranan şartlar belirtildi. Ayrıca 'PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alım şartları neler?' sorularının yanıtları herkes tarafından merak ediliyor.