Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 17.05.2019 15:16
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 15:29

2019 şartsız sınavsız 55 bin memur personel alımı başvuru şartları! ?

bünyesine yapılacak olan 55 bin memur- personel alımının detayları belli oldu. Yapılacak olan söz konusu memur alımları 14 farklı kadro için yapılacak. Bu kadrolar haberimizde yer almakta olup PTT personel alımı süreci ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde… Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü kısa adı ile PTT bu yıl içerisinde şartı aramaksızın personel alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından memur olmak isteyen vatandaşlar gözlerini PTT personel alımı son dakika haberlerine çevirdiler. Peki PTT 55 bin memur alımı ne zaman yapılacak? İşte PTTPAL1100 memur

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) tarafından KPSS şartsız 55 bin memur alımının başvuru şartları, başvurularının ne zaman ve nasıl yapılacağı araştırılıyor. Peki PTT personel alımı başvuru şartları neler? PTT başvuruları nasıl yapılır? Alımlar hangi illerde yapılacak? Bu bağlamda 2018 yılının Haziran ayı içerisinde kurulan PTTPAL tarafından her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verilecektir. PTT personel alımına ilişkin kılavuzda yayımlandı. Yayımlanan kılavuzda adaylarda aranan şartlar belirtildi. Ayrıca 'PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alım şartları neler?' sorularının yanıtları herkes tarafından merak ediliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri2019 KPSS şartsız sınavsız PTT 55 bin memur personel alımı başvuru şartları! PTT hangi kadrolara memur alacak?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri