Sağlık Bakanlığı 30 bine yakın sözleşmeli mülakatsız personel alınacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Adaylar o günlerden itibaren personel alımlarının en zaman yapılacağını merak ediyor. Sağlık Personelleri Platformundan geldi.