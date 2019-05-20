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  • Son Güncelleme: 27.05.2019 11:30

30 bin personel alımı ile ilgili flaş gelişme!

2019 personel alım sürecinde başvuru yapmak isteyen adaylar ilan tarihlerini heyecanla bekliyor.

Sağlık Bakanlığı 30 bine yakın sözleşmeli mülakatsız personel alınacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Adaylar o günlerden itibaren personel alımlarının en zaman yapılacağını merak ediyor. Sağlık Personelleri Platformundan geldi.

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