Sağlık Bakanlığı 30 bine yakın sözleşmeli mülakatsız personel alınacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Adaylar o günlerden itibaren personel alımlarının en zaman yapılacağını merak ediyor. Sağlık Personelleri Platformundan geldi.
Sağlık Bakanlığı 30 bine yakın sözleşmeli mülakatsız personel alınacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Adaylar o günlerden itibaren personel alımlarının en zaman yapılacağını merak ediyor. Sağlık Personelleri Platformundan geldi.
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