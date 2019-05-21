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  • 21.05.2019 11:17
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 11:56

genelinde 3.280 alım başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR en güncel iş ilanları

, geneli için yeni iş ilanları yayınladı. Yayınlanan ve başvurulara açık olan iş ilanları çerçevesinde Türkiye genelinde 3.280 alımı yapılacaktır. 56 bin civarında açık ilan ile personel alımı yapan İŞKUR, temizlik görevlisi pozisyonuna da online olarak başvuruları kabul ediyor. ve kamu kurumu bünyesine yapılacak olan alımlara başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık problemlerinin bulunmaması gerekmektedir. İş arayanların İŞKUR'a kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez. Peki İŞKUR Türkiye genelinde 3.280 temizlik personeli alım başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR en güncel ilanlar

İŞKUR Türkiye genelinde 3.280 temizlik personeli alım başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR en güncel iş ilanları. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından çeşitli özel sektör ve kamu kurumları bünyesine en az ilkokul mezunu 3.280 kişilik temizlik personeli alımı yapılıyor. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

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