İŞKUR Türkiye genelinde 3.280 temizlik personeli alım başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR en güncel iş ilanları. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından çeşitli özel sektör ve kamu kurumları bünyesine en az ilkokul mezunu 3.280 kişilik temizlik personeli alımı yapılıyor. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.