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  • Son Güncelleme: 20.05.2019 01:31

2019 başvuruları ne zaman yapılacak? neler?

na dair detaylar vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Şimdi adaylar gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaya çevirdi. Peki, bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte na ilişkin detaylar...

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bekçilik alımı başvurularına ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. "Bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?" sorusu bu nedenle merak edilen sorular arasında yer alıyor. İşte bekçi alım sürecine dair bilinmesi gereken detaylar...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yeni bekçi alımı başvurularının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Alım sürecine dair bilgiler paylaşıldığında haberimizin içine ekleyeceğiz.

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