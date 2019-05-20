İŞKUR iş ilanlarına her gün bir yenisini daha ekliyor. İŞKUR işçi ve işvereni online platformda buluşturuyor. 2019 yılı başından bu yana binlerce farklı kadroda, binlerce farklı personeli işverenlerle buluşturan İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden yayınlanan son ilanda, Türkiye genelinde 1879 güvenlik görevlisi ve şoför alımı yapılacağı duyuruldu.