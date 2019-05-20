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  • Son Güncelleme: 27.05.2019 15:57

tarafından Binlerce ve şoför alınacak!

güncel açık pozisyonlar 1879 ve İŞKUR 2019 en az ilkokul mezunu başvuru şartları. İŞKUR tarafından yapılan açıklamada, güvenlik görevlisi ve şoför pozisyonlarında 1879 kişilik bir alım yapılacağı duyuruldu.

İŞKUR iş ilanlarına her gün bir yenisini daha ekliyor. İŞKUR işçi ve işvereni online platformda buluşturuyor. 2019 yılı başından bu yana binlerce farklı kadroda, binlerce farklı personeli işverenlerle buluşturan İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden yayınlanan son ilanda, Türkiye genelinde 1879 güvenlik görevlisi ve şoför alımı yapılacağı duyuruldu.

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