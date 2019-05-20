İşsizlik maaşı Ramazan Bayramı öncesi verilecek mi?

Devlet tarafından verilen işsizlik maaşı için talep edilen koşulların başında işsizlik maaşına başvuru yapacak kişinin işyerinden kendi isteği dışında ayrılmış olması şartı geliyor. Bu şarta göre maaş için başvuru yapacak kişi iş yerinden istifa etmiş olmamalı.

2019 İŞSİZLİK MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ?

2018 yılında isşizlik maaşları her ayın 5'inde verilmeye başlandı. İşsizlik maaşlarının aynı tarihe gelen 2019 Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Son dakika açıklamalarını haberimizden takip edebilirsiniz.

İSTİFA EDENLERDE İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR

Sadece işten atılanlar değil belli şartların oluşması durumunda istifa edenler de işsizlik maaşından faydalanabilir. Bu konudaki mevzuat hükmü çok açık. Ortada haklı bir nedeni yokken istifa eden işçiye işsizlik maaşı bağlanmıyor. Haklı fesihle istifa edenler ise haklı olduklarını ispatlarsa işsizlik maaşına başvurabiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI KİMLERİ KAPSIYOR?



Eğer işçi-patron arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşınmışsa sonucuna göre yine işsizlik maaşı alınabiliyor. Maaşın ödenmemesi, gerçek ücretin saklanması, mobbing, iyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmaması, sağlık gerekçeleri, işçinin onayı olmadan fazla mesai yaptırılması, SGK'ya düşük ücretten bildirim gibi konular haklı fesih kapsamına giriyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ​SÜRESİ NE KADAR?

İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yıl içinde farklı işyerlerinde de olsa en az 600 gün prim ödemek gerekiyor. Yine işten ayrılmadan önceki 120 gün de eksiksiz prim ödenme şartı aranıyor. Maaşın süresi yatırılan prim gününe göre değişiyor. Buna göre son 3 yılda 600 gün primi olan çalışan 6 ay, 900 gün primi olan 8 ay ve 3 yılın tamamında yani 1080 gün primi olanlar 10 ay işsizlik maaşı alabilir.