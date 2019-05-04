2019 yılı PÖH alımı başvuru şartları nedir?

PÖH Özel Harekat Polisi olabilmek için binlerce kadın erkek aday sırada bekliyor. PÖH alımları için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamasında PÖH alımlarıyla alakalı önemli ifadeler kullanmıştı. Bu açıklamada, PÖH alımı bekleyenlerin farkında olduklarını, mevcut alım süreçlerinin, göreve başlamaların ve ihtiyacın analiz edilmeden PÖH alımının yapılamayacağı yönünde ifadelere değinilmişti.

EGM bünyesine 4080 polis alımı için geçtiğimiz hafta kadro verilmişti.

EGM bünyesine 4080 polis alımı için geçtiğimiz hafta kadro verilmişti. Resmi Gazete 'nin 13 Nisan 2019 sayılı kararında EGM 'de kadro değişikliği yapıldı. İlan edilen karara göre emniyet amiri, başpolis, kıdemli başpolis gibi kadrolara yapılacak personel alımında kadro değişikliği olduğu ve bu sayının polis memuru alımı için değiştirildiği ifade edildi. Toplamda 4 bin 80 kadro için yapılan değişiklik sonrası polis alımları beklenmeye başladı.

PÖH ALIMLARI YAPILACAK MI? BAKAN SOYLU' DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamasında PÖH alımlarıyla alakalı önemli ifadeler kullanmıştı. Bu açıklamada, PÖH alımı bekleyenlerin farkında olduklarını, mevcut alım süreçlerinin, göreve başlamaların ve ihtiyacın analiz edilmeden PÖH alımının yapılamayacağı yönünde ifadelere değinilmişti. İhdas edilen kadrolara da zaten polislik mesleği içinden alımlar yapılmıştı. Bakan Soylu, polisler arasından PÖH kadrosuna geçiş yapmak isteyenler olursa zaten sınavlarla başarılı kişilerin bu kadroya geçirildiğini, buradaki kadronun net ihtiyacının belirlenmeden ilana çıkılamayacağına değinmişti. PÖH alımlarıyla alakalı bu süreçten sonra net bir açıklama yapılmadı.