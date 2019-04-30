Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 01.05.2019 15:31
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 10:57

'da ne kadar alacak?

Memur ve memur emeklileri, Temmuz ayında enflasyon mı farkı alacak gibi görünüyor. 3 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde Türkiye geneli yüz binlerce polis personeli görev yapmaktadır.

Polisler Temmuz'da ne kadar zam alacak?

Memur ve memur emeklileri, Temmuz ayında enflasyon mı farkı alacak gibi görünüyor. 3 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde Türkiye geneli yüz binlerce polis personeli görev yapmaktadır. Polisler sınıfına göre ve çalışmış olduğu ile göre değişiklik gösteren maaş almaktadır. Ocak ayında ilk zammı alan polis memurları Temmuz'da yapılacak ikinci zam için gün saymaya başladı.

POLİSLER TEMMUZ AYINDA NE KADAR MAAŞ ZAMMI ALACAK?

Bilindiği üzere memurlar , toplu sözleşme hükümlerine göre, yüzde 3.5+4 zam alacaktı. Buna 6,80 'lik enflasyon farkı da eklendi ve kamu personelleri, Ocak 2019 döneminde yüzde 10,80 'lik bir zam aldı. Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon TÜFE'de aylık bazda yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Enflasyon TÜFE'de aralık ayında yüzde 0,40 düşerken, yurtiçi ÜFE yüzde 2,22 geriledi. 2018'in tamamında TÜFE yüzde 20,30 olarak gerçekleşti. Ocak ayında alacakları yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilave olarak alabilecekleri enflasyon zammı oranı, yüzde 6,70 olarak gerçekleşti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriPolisler Temmuz'da ne kadar zam alacak?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri