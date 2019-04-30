Polisler Temmuz'da ne kadar zam alacak?

Memur ve memur emeklileri, Temmuz ayında enflasyon zammı farkı alacak gibi görünüyor. 3 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde Türkiye geneli yüz binlerce polis personeli görev yapmaktadır. Polisler sınıfına göre ve çalışmış olduğu ile göre değişiklik gösteren maaş almaktadır. Ocak ayında ilk zammı alan polis memurları Temmuz'da yapılacak ikinci zam için gün saymaya başladı.

POLİSLER TEMMUZ AYINDA NE KADAR MAAŞ ZAMMI ALACAK?

Bilindiği üzere memurlar , toplu sözleşme hükümlerine göre, yüzde 3.5+4 zam alacaktı. Buna 6,80 'lik enflasyon farkı da eklendi ve kamu personelleri, Ocak 2019 döneminde yüzde 10,80 'lik bir zam aldı. Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon TÜFE'de aylık bazda yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Enflasyon TÜFE'de aralık ayında yüzde 0,40 düşerken, yurtiçi ÜFE yüzde 2,22 geriledi. 2018'in tamamında TÜFE yüzde 20,30 olarak gerçekleşti. Ocak ayında alacakları yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilave olarak alabilecekleri enflasyon zammı oranı, yüzde 6,70 olarak gerçekleşti.