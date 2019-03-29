10 bin PÖH alımı yapılacak mı? İşte flaş açıklama

Geçen aylarda İçişleri Bakanı, 24. dönem PÖH Polis Özel Harekat başvuru şartları ile ilgili açıklama yapılmıştı. İçişleri Bakanı, Polis Özel Harekât içerisinde 23.500 personeli olduğunu söyleyerek şu anda yeni alımlar için gerek olmadığını belirtti.

10 BİN PÖH ALIMI YAPILACAK MI? İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı , geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir panelde; katılımcıların sorularını yanıtladı. Burada kendisine yöneltilen 2019 pöh alımı olacak mı sorusuna da yanıt veren İçişleri Bakanı, bu soruları sevdiğini ifade etti. Açıklamasında 2019 yılı pöh alımları için net bir sayı bildirmenin ya da 10 bin kişilik bir alım yapılmasının şuanki ihtiyaçlar göz önüne alındığında kolay olmadığını, mevcut ihtiyaçlardan ziyade hesaplamaların da net yapılması gerektiğini ifade ederek; çalışmalar yapıldığında kamuoyuna aktarılacağını vurguladı.

Açıklamasında "Polis özel harekat ile Jandarma özel harekat ve TSK'daki özel kuvvetler, en zorlu işler bu branşlardaki personellerde. Şuan zannediyorum 23 bin 500 civarında bir polis özel harekatımız var. Ve bu rakam esas itibariyle bize yeterli bir rakam. Ancak arkadaşlarımız şimdi bir ihtiyaç analizi yapıyorlar. Ama bizim bir 10 bin civarında yeniden bir polis özel harekat alımı planlaması yapmamız , kadrolarımız açısından çok kolay değil. Ama sözüm var, ilk planlama yaptığımız zaman kızlarımızdan da alım yapacağız. Onun için bu uygun alımı yapacağımız zamana kadar polisliğe müracaat edip oradan özel harekata geçmek isteyenlere bir fırsat veriyoruz." şeklinde ifadelere yer verdi.