15 bin polis alımı yapılacak mı? İşte başvuru şartları

POMEM 24. dönem polis alımları için vatandaşlar internette oldukça araştırma yapıyor. POMEM alımı; başta Polis Merkezi Amirliklerine olmak üzere, benzer kapsamdaki diğer birimlere iş ve işlemlerine katkı sağlamak amacı ile lisans mezunu kadın Polis Memuru adayı alınacak.

15 BİN POLİS ALIMI YAPILACAK MI?

İçişleri Bakan'ı; "Önümüzdeki 2-3 gün içerisinde 15 bin polis memurunun daha alımını açıklayacağız. Onlar da 4-5 ay eğitim gördükten sonra Allah'ın izni ile güvenlik kadromuzun içine girecekler. Aynen jandarma, aynen devam edecek. Merak etmeyin annelerimiz çocuklarını sabahları okula gönderirken gözleri arkada kalmayacak. Büyüklerimiz, dedelerimiz, amcalarımız camiye gidip gelirken huzur içerisinde gidip gelecek. Herkes bilsin benim ülkem dünyanın en güvenli ülkesi, bizim şehirlerimiz dünyanın en güvenli şehirleri olacaklar."

POMEM ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?



POMEM alımı; başta Polis Merkezi Amirliklerine olmak üzere, benzer kapsamdaki diğer birimlere iş ve işlemlerine katkı sağlamak amacı ile lisans mezunu kadın Polis Memuru adayı alınacak. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar henüz açıklanmadı. POMEM başvuru tarihi Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

24. Dönem POMEM Sınav Duyurusu

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Makamının talimatıyla hayata geçirilen "Güven Masası" uygulaması kapsamında başta Polis Merkezi Amirliklerimizde olmak üzere, benzer kapsamdaki diğer birimlerimizin iş ve işlemlerine katkı sağlamak amacıyla lisans mezunu 2.500 kadın Polis Memuru adayı alınacağı 25 Mart 2019 tarihinde Başkanlığımız resmî internet adresinde ilan edilmiştir.

Lisans mezunu 2.500 kadın Polis Memuru ilanına ilave olarak; önlisans mezunu 500 kadın Polis Memuru alımı talimatı doğrultusunda, duyuru ilanına eklenmiştir.

Bu kapsamda; Başkanlığımızca 2.500 lisans ve 500 önlisans mezunu olmak üzere toplam 3.000 kadın Polis Memuru adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.