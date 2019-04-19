PAEM ile POMEM 'i düştüğümüzde POMEM alımı için 30 binlik alım kalıyor. Bu alımda da 20 bin polis memuru , 10 bin PÖH alımı olması bekleniyor. 2019 PÖH alımları ile ilgili son gelişmeleri haber içeriğimizde paylaşıyoruz.

10 BİN PÖH ALIMIYLA İLGİLİ EN SON AÇIKLAMA

Geçtiğimiz aylar itibariyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamalarda, polis alımlarına ve PÖH alımlarına yönelik ifadeler yer almıştı. Polis Özel Harekât bünyesinde yaklaşık olarak 23.500 personeli olduğunu belirterek şu anda yeni alımlar için gerek olmadığını söyledi. PÖH birimine alınan personeller sadece PMYO ve POMEM adayları arasından yapılmaktadır. Dolayısı ile PÖH olmak isteyen kişilerin bu iki okuldan birisinden başarılı bir şekilde mezun olması gerekmektedir.

Açıklamasında "Polis özel harekat ile Jandarma özel harekat ve TSK'daki özel kuvvetler, en zorlu işler bu branşlardaki personellerde. Şuan zannediyorum 23 bin 500 civarında bir polis özel harekatımız var. Ve bu rakam esas itibariyle bize yeterli bir rakam. Ancak arkadaşlarımız şimdi bir ihtiyaç analizi yapıyorlar. Ama bizim bir 10 bin civarında yeniden bir polis özel harekat alımı planlaması yapmamız , kadrolarımız açısından çok kolay değil. Ama sözüm var, ilk planlama yaptığımız zaman kızlarımızdan da alım yapacağız. Onun için bu uygun alımı yapacağımız zamana kadar polisliğe müracaat edip oradan özel harekata geçmek isteyenlere bir fırsat veriyoruz." şeklinde ifadelere yer verdi.