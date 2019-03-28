Polis olmak isteyenlerin büyük bir merakla beklediği başvurular başladı. Bu bağlamda açıklama Polis Akademisi Başkanlığı tarafından geldi. 24. Dönem POMEM Kapsamında 2 bin 500 kadın polis alımı yapılacak. Peki Başvuru Şartları Nedir? Kılavuz ne zaman yayımlanacak? 24 . Dönem POMEM Kapsamında 2 bin 500 kadın Polis alımı için henüz başvuru kılavuzu yayımlandı. Ancak Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılmış olan duyuruya göre başvuru kılavuzu ve Ön başvurular ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi İnternet sitesinde duyurulacaktır. Polis Akademisi Başkanlığı net bir şekilde başvuru şartlarını açıklamasa da yapmış olduğu duyuruda bazı nitelikleri de belirtti. İşte tüm detaylar