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  • Son Güncelleme: 28.03.2019 08:54

2019 PA 24. dönem başvuru kayıtları ne zaman? - sayfası başvuru şartları nedir?

24. dönem için öğrenciler başvuru için detayları araştırıyor. POMEM 24. dönem başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz kesinleşmiş bir tarih verilmedi. Peki 4 aylık eğitimin verildiği 24. POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? Polis Akademisi resmi tarihi duyurdu mu? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 2 bin 500 polis memuru alımı yapacağını belirtti. Bu sebeple Polis Merkezi Amirliği Etik Davranış İlkeleri doğrultusunda Güven masası kurularak ihtiyaç doğrultusunda kadın adaylar içerisinden 2 bin 500 polis memuru alımı yapılacak.

Polis olmak isteyenlerin büyük bir merakla beklediği başvurular başladı. Bu bağlamda açıklama Polis Akademisi Başkanlığı tarafından geldi. 24. Dönem POMEM Kapsamında 2 bin 500 kadın polis alımı yapılacak. Peki Başvuru Şartları Nedir? Kılavuz ne zaman yayımlanacak? 24 . Dönem POMEM Kapsamında 2 bin 500 kadın Polis alımı için henüz başvuru kılavuzu yayımlandı. Ancak Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılmış olan duyuruya göre başvuru kılavuzu ve Ön başvurular ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi İnternet sitesinde duyurulacaktır. Polis Akademisi Başkanlığı net bir şekilde başvuru şartlarını açıklamasa da yapmış olduğu duyuruda bazı nitelikleri de belirtti. İşte tüm detaylar

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