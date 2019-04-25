5 bin PÖH alımı yapılacak mı? İşte en son açıklama

PÖH Özel Harekat Polisi olmak için binlerce aday sırada bekliyor. 5 bin Polis Özel Harekat alımı başvuru şartları internette sürekli araştırılıyor. Bu bağlamda Özel Harekat Polisi (PÖH) alımı için çok sayıda adayın beklentisi bulunuyor.

PÖH ALIMLARI YAPILACAK MI? BAKAN SOYLU' DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamasında PÖH alımlarıyla alakalı önemli ifadeler kullanmıştı. Bu açıklamada, PÖH alımı bekleyenlerin farkında olduklarını, mevcut alım süreçlerinin, göreve başlamaların ve ihtiyacın analiz edilmeden PÖH alımının yapılamayacağı yönünde ifadelere değinilmişti. İhdas edilen kadrolara da zaten polislik mesleği içinden alımlar yapılmıştı. Bakan Soylu, polisler arasından PÖH kadrosuna geçiş yapmak isteyenler olursa zaten sınavlarla başarılı kişilerin bu kadroya geçirildiğini, buradaki kadronun net ihtiyacının belirlenmeden ilana çıkılamayacağına değinmişti. PÖH alımlarıyla alakalı bu süreçten sonra net bir açıklama yapılmadı.

2019 YILI PÖH ALIMLARI OLACAK MI?

Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda PÖH kadrosuna alım yapılmış, ilanlar yayımlanmıştı. Bizler de gerekli duyuruları yaparak sizlere bilgilendirme sağlamıştık. Başvurulara yönelik detayları aktarmış, adaylara başvuru kılavuzunda dikkat edilmesi gereken noktaları bildirmiştik. Çok sayıda alımın söz konusu olduğu geçtiğimiz dönem PÖH alımlarının ardından yukarıda aktardığımız açıklamalar yapılmıştı. Bu açıklamaların ardından da yeni bir açıklama yapılmadı ve bilgi yansımadı. Buradan hareketle; PÖH kadrosuna alımların mevcut polislerden sınavla alındığını, kadro ihdaslarının ardından sürecin bu şekilde yönetildiğini söyleyebiliriz. 2019 yılı için şuanda bir alım müjdesi gözükmüyor ancak ihtiyaçların analiz edilmesinin ardından Bakan Süleyman Soylu tarafından ihtiyaç varsa muhakkak kamuoyuna ulaştırılacak ve müjde verilecektir

2019 PÖH ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 yılında PÖH alımı olup olmayacağı konusunda kesin bir bilgi yok. Ancak önümüzdeki yıl 35 bin polis alımı yapılacak. PAEM ile POMEM 'i düştüğümüzde POMEM alımı için 30 binlik alım kalıyor. Bu alımda da 20 bin polis memuru , 10 bin PÖH alımı olması bekleniyor.